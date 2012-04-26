Доход главы Нацинформнауки Семиноженко в 2011 г. составил 1,4 млн грн

Глава Национального агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко в 2011 году получил совокупный доход в размере 1 млн 401,436 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации чиновника, опубликованной в газете «Урядовый курьер» (№76 от 26 апреля т.г.).

Согласно декларации, в собственности В.Семиноженко находится автомобили Lexus LX570 2011 года выпуска (расходы на приобретение составили 1,15 млн грн), Range Rover 2007 года выпуска, Mercedes 8600 2007 года выпуска.

Сумма средств на счетах главы агентства составляет 1млн 458, 396 тыс. грн.

При этом расходы на содержание имущества декларанта составили 1 млн 051,047 тыс. грн.

Семья В.Семиноженко в прошлом году получила совокупный доход в размере 1 млн 788,506 тыс. грн. В собственности семьи находится квартиры общей площадью 730,6 кв. м, автомобиль Mercedes ML 350 2008 года выпуска. Сумма средств на счетах в банках семьи составила 4 млн 373,961 тыс. грн. Расходы на содержание членов семьи составили 69, 142 тыс. грн.