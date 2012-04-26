Сегодня у пары EUR/USD есть шанс укрепить позиции - эксперт

На торгах в четверг, 26 апреля, у пары EUR/USD будут шансы несколько укрепить свои позиции, учитывая публикации CPI Германии и индикаторов доверия в еврозоне, в целом, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, т.к. последние исследования IFO и ZEW демонстрировали позитивную динамику, возможны благоприятные данные и сегодня, что поддержит пару в прорыве отметки 1.3230 с дальнейшей целью 1.3270.

Позиции GBP/USD остаются довольно устойчивыми, что подтвердила реакция пары на слабые данные по ВВП. Помимо отрицательных темпов роста, по предварительным данным, есть еще несколько других индикаторов, свидетельствующих о том, что экономика действительно восстанавливается. Возможно, именно поэтому фунт вел себя столь уверенно. Инвесторы полагают, что предварительные данные за 1 квартал могут быть пересмотрены в сторону повышения уже в следующем отчете. Таким образом, лишь дополнительный негатив со стороны, к примеру, публикуемых сегодня данных CBI, способен вызвать откат пары. Первичной целью станет 1.61, за которым последует 1.6060.

Теперь, когда Банк Японии и Федрезерв вновь на равных в отношении ожиданий по монетарной политике, не исключено некоторое укрепление иены, правда, лишь при наличии позитивных катализаторов экономического плана. Благоприятная торговая активность Японии в апреле способна отправить пару к отметке 81.00 с дальнейшей целью 80.80.