Начальник налоговой милиции Головач за 2011 г. задекларировал 411 тыс. грн дохода

Первый заместитель председателя Госналогслужбы-начальник налоговой милиции Андрей Головач задекларировал за 2011 год 411 тыс. грн дохода, в том числе 169 тыс. грн заработной платы.

Текст соответствующей налоговой декларации обнародован в газете «Урядовый куръер» №76 от 26 апреля 2012 года.

В структуре доходов А.Головача большую часть составляют дивиденды и проценты — 230 тыс. грн. доход от преподавательской, научной, творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте составил 12 тыс. грн.

В декларации А.Головача среди членов семьи указана жена. Общая сумма доходов семьи по итогам 2011 года составила 723 тыс. грн, в том числе: заработная плата — 25 тыс. грн, дивиденды и проценты — 170 тыс. грн, доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности — 494 тыс. грн, доход от аренды имущества — 34 тыс. грн.

На счетах в банках и других финучреждениях А.Головача находится 1,988 млн грн, в том числе в 2011 году на счета перечислено 288 тыс. грн. На счетах членов семьи — 2,488 млн грн.

В собственности А.Головача находится 50% квартиры площадью 77 кв. м, остальные 50% - в собственности семьи. Также его семья владеет квартирой площадью 178 кв. м.

В собственности, аренде или на других правах использования у А.Головача находится легковой автомобиль Toyota Camry (3456 куб. см) 2006 года выпуска, у членов его семьи — легковые автомобили Infiniti FX (3498 куб. см) 2007 года выпуска и Audi A8 (4163 куб. см) 2011 года выпуска.