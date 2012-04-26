Глава Госинспекции по вопросам труда Черкасов в 2011г. получил 824 тыс. грн дохода

Глава Государственной инспекции по вопросам труда Андрей Черкасов по итогам 2011 года задекларировал 824 тыс. грн дохода.

Об этом говорится в его налоговой декларации, обнародованной в газете «Урядовый куръер»(№76 от 26 апреля т.г.).

Общий доход его семьи (жена, сын и дочь) в 2011 году составил 1,672 млн грн.

Сумма средств на счетах в банках и других финучреждениях А.Черкасова составляет 2,08 млн грн, членов его семьи - 2,06 млн грн.

В собственности и аренде А.Черкасова находятся квартира площадью 97,5 кв. м и два гаража площадью 30 кв. м и 24 кв. м. В собственности и аренде членов семьи - земельный участок площадью 619 кв. м, дачный дом площадью 21,1 кв. м, две квартиры площадью 95,4 кв. м и 151,6 кв. м.

В графе «Ведомости о транспортных средства» в собственности А.Черкасова значится легковой автомобиль SUBARU OUT BACK (2457) 2010 года выпуска.