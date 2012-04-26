Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0340/8,0370 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2742/46, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6310/10,6370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3230/32 (среда — 1,3210/12).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.