Рост индекса производства базовых отраслей в Украине замедлился до 2,1%

В Украине в январе-марте 2012 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 2,1%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Низкий мировой спрос обусловил замедление роста экономики Украины. Темпы роста индекса производства базовых отраслей за январь-март уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 2,1%», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что охлаждение внешней деловой активности оказало негативное влияние на основные отрасли промышленности. Так, объемы производства металлургии в годовом исчислении уменьшились на 2,6% вследствие снижения спроса на сталь, также уменьшилось производство продукции в машиностроении (на 5,6%).

При этом цены на энергоносители остаются на высоком уровне. Это стимулирует добычу топливно-энергетических ископаемых, вследствие чего производство в добывающей промышленности росло высокими темпами (4,6%). В отличие от энергоносителей при достаточном предложении, цены на сырые пищевые продукты оставались низкими, что способствовало увеличению производства в пищевой отрасли — 2,4% в годовом измерении. «Это незначительно способствовало динамике промышленного производства, объемы которого в годовом исчислении снизились на 1,1%, за январь-март рост замедлился до 0,9%», - говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, НБУ сообщает, что снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, которое началось в прошлом году, и высокие затраты сельхозпроизводителей вследствие сохранения значительных остатков продукции обусловили их невысокую активность (в годовом измерении рост объемов производства составил 0,7%). Завершение строительства инфраструктурных и других объектов, связанных с проведением Евро-2012, и низкий инвестиционный частный спрос обусловили снижение объемов производства в строительной отрасли на 5,6%.

По информации НБУ, основным фактором, который поддерживал экономический рост, был высокий внутренний потребительский спрос.

«Повышение социальных стандартов обеспечило высокие темпы роста реальной заработной платы (16,2% в феврале в годовом измерении). Самый положительный вклад в прирост ИПБО (1.2 п. п.) обеспечила розничная торговля, рост оборота которой в марте составил 13,5% в годовом измерении», - говорят в Нацбанке.

Также сообщается, что по оценкам НБУ, рост ВВП Украины за январь-март по сравнению с январем-мартом прошлого года удерживается на уровне около 2,5%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.