Сотрудничество с МВФ продолжится, если Фонд согласится с позицией Украины - Азаров

Программа по выделению Международным валютным фондом средств кредита stand-by Украине может быть продолжена в случае, если Фонд согласится с позицией Украины о невозможности выполнения условия, касающегося повышения тарифов на газ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня журналистам, комментируя по просьбе УНИАН результаты переговоров украинской делегации с МВФ.

«Если МВФ согласится с нашими подходами, значит, программа будет продолжаться в том ключе, в котором мы договорились. Не согласиться – ну что ж, будем, как говорят, дальше смотреть на жизнь оптимистически и продолжать сотрудничество», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что у МВФ есть понимание необходимости проведения в Украине ряда мероприятий в направлении энергоэффективности.

«Необходимо провести серьезнейшую работу, связанную с модернизацией, с уменьшением энергозатрат, пересмотреть цены на российский газ, увеличить добычу собственного газа. То есть, реализовать комплексную программу, и вот уже на базе этой комплексной программы рассматривать вопросы ценообразования. Это понимание, как мне доложили члены нашей делегации, на мой взгляд, у МВФ присутствует… МВФ прекрасно понимает, что в этих условиях, когда мировая экономика находится в такой неустойчивой стадии, требовать от Украины, чтобы она еще больше затянула пояса и тем самым создала у себя в стране кризисные явления, нельзя. Такое понимание у МВФ есть», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что у Украины есть возможность рассчитываться по прежним кредитам МВФ имеющимися средствами. «Разумеется, возвращать будем за счет наших средств. Мы же не возьмем из карманов тех, кто растратил их, - хорошо было бы, конечно, чтобы они рассчитались - те, кто получил 11 млрд долл. Разбазарили и следа не осталось. Будем возвращать за счет нас – нашего бюджета, наших с вами карманов. Возвратим», - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул, что Украина находится в ситуации, когда средства МВФ не являются крайне необходимыми. «Все прекрасно понимают, что Украина находится не в такой ситуации, когда мы на любых условиях будем кого-то умолять и выпрашивать деньги. Прекрасно все это понимают», - сказал Н.Азаров.

Он напомнил позицию Всемирного банка, высказанную на днях, о том, что Украина имеет возможность рассчитываться по внешним долгам.

Н.Азаров еще раз подчеркнул, что Украина не находится в ситуации, когда должна ради получения средств выполнять неприемлемые условия. «Мы ни у кого не собираемся ничего вымаливать и не собираемся выполнять никакие невыполнимые для нас условия. Еще раз говорю, что мы живем не в марте 2010 года, когда мы были в безвыходной ситуации, а совсем в другой ситуации. Мы себе можем позволить», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля украинская делегация отбыла в Вашингтон на Ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), на котором планировалось обсуждение современных вызовов и перспектив дальнейшего развития мировой финансово-экономической системы. Возглавил украинскую делегацию председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, а в ее состав входил министр финансов Украины Юрий Колобов.

В конце прошлой недели некоторые СМИ со ссылкой на вице-президента Всемирного банка Филипп Ле Уэру, обнародовали информацию о позиции ВБ касательно перспектив сотрудничества Украины и МВФ. В частности, сказанные им слова были поданы в контексте того, что выделение денег МВФ связано с повышением цены на газ, и если Украина повысит тарифы, то это негативно будет сказываться на всех гражданах страны и является неправильным.

25 апреля появилось заявление ВБ, в котором отмечалось, что между Всемирным банком (ВБ) и Международным валютным фондом (МВФ) нет разногласий касательно реформы тарифов на газ в Украине.

«По нашему мнению, такую программу (по вопросам цены на газ и энергоэффективности - УНИАН) следует начинать с реформы тарифов и поддерживать ее программой предоставления адресной помощи социально незащищенным гражданам, а также осуществлением ряда мероприятий по улучшению энергоэффективности. Между Всемирным банком и Международным валютным фондом не существует никаких разногласий по этому вопросу», - говорилось в заявлении.

Кроме того, Всемирный банк готов поддержать проект в сфере энергоэффективности, который будет заниматься решением проблемы централизованного теплоснабжения. Банк также готов поддержать программы адресной социальной помощи, которые помогут домохозяйствам с низким уровнем доходов смягчить влияние высоких тарифов в том случае, если власть готова осуществлять тарифные реформы.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.