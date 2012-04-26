Украинские банки подводят итоги за I квартал

«Укрсоцбанк» в І квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза – до 2,834 млн грн

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 1,5 раза - до 2,834 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в отчетном периоде увеличились на 0,5% и на 1 апреля 2012 года составили 40,393 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,5%, до 29,212 млрд грн, обязательства - на 0,6%, до 33,807 млрд грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,3%, до 6,586 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».

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«УкрСиббанк» в I квартале получил 34,48 млн грн прибыли против 170,6 млн грн убытка годом ранее

«УкрСиббанк» в январе-марте 2012 года получил 34,48 млн грн прибыли против 170,6 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка за отчетный период сократились на 9% и на 1 апреля 2012 года составили 29,86 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 7,2%, до 17,2 млрд грн, обязательства - на 10,5%, до 27,3 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 7,512 млрд грн, собственный капитал вырос на 9,7% - до 2,9 млрд грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций «УкрСиббанка».

«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом - до 3,717 млрд грн.

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ПУМБ в I квартале увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 38,8 млн грн.

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) в январе-марте 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 38,8 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном на его сайте.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 9,3% и на 1 апреля 2012 года составили 31,64 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – выросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, обязательства – уменьшились на 10,6%, до 27,56 млрд грн.

Размер уставного капитала на 1 апреля 2012 г. составил 3,295 млрд грн., собственный капитал в январе-марте увеличился на 1,2% – до 4,08 млрд грн.

Как сообщалось, 16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и «Донгорбанка», начавшийся осенью 2010 года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля 2011 г. банк начал работу под объединенным брендом «Первый украинский международный банк». В декабре 2011 года было зарегистрировано увеличение уставного капитала ПУМБ за счет присоединения «Донгорбанка». Деятельность «Донгорбанка, как финансового учреждения, не осуществляется.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ПУМБ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн грн.

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«Укргазбанк» в І квартале увеличил чистую прибыль в 30 раз — до 94,461 млн грн

ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил читую прибыль в 30 раз — до 94,461 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 7% и на 1 апреля 2012 года составили 19,407 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 20%, до 6,621 млрд грн, обязательства выросли на 7,6%, до 16,512 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 10 млрд грн, собственный капитал увеличился на 3,2%, до 2,895 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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Банк «Финансы и кредит» в I квартале получил 35 тыс. грн прибыли против 65,09 млн грн годом ранее

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в январе-марте 2011 года получил 35 тыс. грн прибыли по сравнению с 65,09 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка за отчетный период выросли на 4,6% и на 1 апреля 2012 года составили 23,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов на 2,25%, до 17,86 млрд грн, обязательства - на 5,04%, до 21,25 млрд грн.

Уставный капитал банка в первом квартале т.г. оставался на уровне 2 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,001% - до 1,79 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 января 2012 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и кредит» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 2,4 раза – до 79,163 млн грн.

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Прибыль банка «Хрещатик» в I квартале уменьшилась в 3,5 раза – до 2,6 млн грн

Прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в январе-марте 2012 года составила 2,6 млн грн, что в 3,5 раза меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2011 года.

Об этом говорится в квартальном отчете, размещенном на официальном сайте банка.

Активы банка с начала года увеличились на 2,3% и на 1 апреля 2012 г. составили 7,57 млрд грн, обязательства – на 0,9% – до 6,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 3% – до 4,02 млрд грн, собственный капитал – вырос на 20,6% – до 662,42 млн грн, уставный капитал — на 13,7% - до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

На 1 января 2012 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4306%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,8981%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.

Убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2011 году составил 35,955 млн грн, что в 5,8 раза меньше по сравнению с показателем 2010 года.

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