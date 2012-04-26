На межбанке торги закрылись котировками 8,0340/8,0390 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0340/8,0370, к 12:00 сузился спрэд - 8,0345/8,0370. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0340/8,0390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2746, к 12:00 цены поднялись до 0,2744/0,2748. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль остался на прежнем уровне, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2945 (+0,0005).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3200/1,3260.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6310/10,6370, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6340/10,6415. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали - 10,6115/10,6225.