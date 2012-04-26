Смета Нацбанка на этот год утверждена с доходами 14,4 млрд грн

Совет Национального Банка Украины 26 апреля утвердил смету Национального банка Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член совета НБУ Василий Горбаль журналистам в четверг.

В свою очередь член совета НБУ Юрий Полунеев заявил УНИАН, что расходы регулятора в текущем году утверждены на уровне 9,9 млрд грн, доходы – 14,4 млрд грн.

Кроме того, совет НБУ утвердил основы денежно-кредитной политики, но при этом прогнозные параметры основных макропоказателей и монетарных агрегатов будут обнародованы позже после доработки документа в рабочем порядке.