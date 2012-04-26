Совет Нацбанка утвердил смету на 2012 год
17:34, 26 апреля 2012Финансы
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Совет Национального Банка Украины 26 апреля утвердил смету Национального банка Украины на 2012 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член совета НБУ Василий Горбаль журналистам в четверг.
В свою очередь член совета НБУ Юрий Полунеев заявил УНИАН, что расходы регулятора в текущем году утверждены на уровне 9,9 млрд грн, доходы – 14,4 млрд грн.
Кроме того, совет НБУ утвердил основы денежно-кредитной политики, но при этом прогнозные параметры основных макропоказателей и монетарных агрегатов будут обнародованы позже после доработки документа в рабочем порядке.
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