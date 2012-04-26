Объем денежных переводов в Украину вырос на 17% - до 742 млн долл.

Общая сумма денежных переводов, которые поступили в Украину в I квартале 2012 года, составила 742 млн долл. в эквиваленте, что на 17% больше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, сумма денежных переводов, отправленных из Украины в январе-марте 2012 года, против аналогичного периода 2011 года выросла на 14% - до 106 млн долл.

При этом в НБУ отмечают, что распределение рынка между системами трансграничных переводов, созданных нерезидентами, остается неравномерным. Так, с использованием трех систем в I квартале 2012 года в Украину поступило более 50% от общей суммы: Western Union - 35%, Юнистрим - 13%, «Золотая Корона - Денежные переводы» - 13%

В пятерку крупнейших операторов рынка также вошли MoneyGram - 9% и Contact - 7%.