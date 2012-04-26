Аудит НБУ в 2011-2013 годах проведет компания «Эрнст энд Янг»

Аудит Национального Банка Украины в 2011-2013 годах проведет компания «Эрнст энд Янг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член совета НБУ Василий Горбаль журналистам в четверг.

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.

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