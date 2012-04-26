Минфин на сегодняшнем аукционе от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет почти 0,7 млрд грн
18:50, 26 апреля 2012Финансы
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Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 699,7 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 12 месяцев - 507,9 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; сроком обращения 5 лет - 191,8 млн грн под 14,3%.
Как сообщал УНИАН, Минфин 24 апреля от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет около 1,49 млрд грн.
Справка УНИАН. За январь-март т.г. по результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило 10,6 млрд грн, 534,4 млн долл. и 205,2 млн евро.
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