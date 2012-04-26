Госбюджет в январе-марте сведен с профицитом 975,7 млн грн

Государственный бюджет Украины по итогам января-марта 2012 года выполнен с профицитом 975,7 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, по данным месячного отчета, в I квартале 2012 года объемы поступлений в бюджет превышают на 10,8 млрд грн показатель аналогичного периода 2011 года. Поступления в общий фонд госбюджета выросли на 16% и составили 65,88 млрд грн.

По данным Госказначейства, кассовые расходы госбюджета в I квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли на 9,26 млрд грн, или на 13,9%, и составили 75,9 млрд грн. Расходы общего фонда госбюджета увеличились против аналогичного периода 2011 года на 11,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бюджет под выборы: за все рассчитаются будущие поколения

Янукович подписал изменения в госбюджет-2012