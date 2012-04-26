Госбюджет в январе-марте сведен с профицитом 975,7 млн грн
Государственный бюджет Украины по итогам января-марта 2012 года выполнен с профицитом 975,7 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.
Согласно сообщению, по данным месячного отчета, в I квартале 2012 года объемы поступлений в бюджет превышают на 10,8 млрд грн показатель аналогичного периода 2011 года. Поступления в общий фонд госбюджета выросли на 16% и составили 65,88 млрд грн.
По данным Госказначейства, кассовые расходы госбюджета в I квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросли на 9,26 млрд грн, или на 13,9%, и составили 75,9 млрд грн. Расходы общего фонда госбюджета увеличились против аналогичного периода 2011 года на 11,6%.
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