Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0-0,1%

Комитет по монетарной политики Банка Японии единогласно принял решение сохранить на минимальном уровне 0-0,1% базовую процентную ставку.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

В то же время, регулятор увеличил программу выкупа активов на пять триллионов иен - до 70 триллионов иен и продлил сроки ее реализации до середины 2013 года.

Кроме того, ЦБ принял решение приобретать гособлигации Японии со сроками погашения от одного до трех лет, хотя ранее планировал приобретать лишь однолетние и двухлетние бумаги.

По мнению экспертов, вероятность нового кризиса на финансовых рынках из-за долговых проблем Европы сохраняется, в то время как экономика США постепенно восстанавливается. На этом фоне экономическая активность в Японии не демонстрирует существенной позитивной или негативной динамики. Тем не менее, есть признаки того, что в скором времени возможно ускорение темпов роста, передает РИА "Новости".

Регулятор по-прежнему считает дефляцию одним из существенных факторов риска для национальной экономики.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.