Россия выделила Приднестровью 30 млн долл. для стабилизации курса местной валюты

Россия выделила Приднестровью транш с целью обеспечения стабилизацию курса местной валюты, сообщил в четверг, 26 апреля, в телеэфире президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук.

По его словам, одним из итогов недавнего визита вице-премьера России Дмитрия Рогозина в Приднестровье стало выделение 30 млн долл. (в российских рублях) для стабилизации приднестровского рубля. Один российский рубль примерно равен 0,37 рублям Приднестровья.

«Средства зачислены на счета Центрального банка», - сказал Шевчук в ходе телепередачи «Диалог с президентом».

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики подчеркнул, что в настоящее время рассматривается вопрос выделения Приднестровью Россией дополнительных ресурсов, передает Газета.RU.