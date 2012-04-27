Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0340/8,0370 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2728/32, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5735/10,5790. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3167/69 (четверг — 1,3230/32).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.