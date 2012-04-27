Заместитель генпрокурора Кузьмин в 2011 г. заработал 1,5 млн грн, его семья – 6 млн грн

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в 2011 году заработал 1 млн 522 тыс 057 грн.

Соответствующая информация содержится в декларации о доходах и имуществе, предоставленной "Украинской правде" в ответ на запрос.

Согласно документу, из всего дохода зарплата Р.Кузьмина составляет 374 тыс 733 грн, "другие виды доходов" - 266 тыс. 324 грн. Большую часть доходов Р.Кузьмин получил от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 881 тыс грн.

Доход членов его семьи составляет 6 млн 074 тыс грн, из них от отчуждения движимого и недвижимого имущества – 5 млн 579 тыс грн, от предпринимательской деятельности – 495 тыс грн.

Р.Кузьмин и его семья владеют по половине жилого дома площадью 534 кв. м. Также Р.Кузьмину принадлежит дачный дом площадью 122,7 кв. м.

Семья первого заместителя генпрокурора владеет двумя квартирами площадью 166,7 кв. м и 284 кв. м, а также паркоместом площадью 24 кв. м.

Также Р.Кузьмин имеет автомобиль Mercedes S-550 2010 года выпуска с объемом двигателя 5,5 куб. см. Семья Р.Кузьмина имеет Land Rover Range Rover 2011 года выпуска.

На счетах у Р.Кузьмина 804 тыс 597 грн, из них в 2011 году вложены 266 тыс 324 грн.

«Украинская правда» отмечает, что, согласно декларации за 2010 год, Р.Кузьмин не имел ни одного автомобиля.