В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума на 5,1%

Минск. В Беларуси бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая повышается на 5,1% - до 743 тыс. рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Так, постановлением Совета Министров №387 от 26 апреля 2012 года утвержден бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах марта 2012 года в расчете на один месяц. Период действия этих социальных нормативов - с 1 мая по 31 июля текущего года.

«Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с мая составит 743 тыс. 020 белорусских рублей (94 долл. США – УНИАН). Новый БПМ повысился на 5,1% к нормативу, который действует с 1 февраля по 30 апреля 2012 года (706 тыс. 880 рублей)», - сообщает Минтруда и социальной защиты Беларуси.

Для трудоспособного населения БПМ установлен в размере 809 тыс. 440 рублей, для пенсионеров - 610 тыс. 370 рублей, для детей в возрасте до 3 лет - 641 тыс. 890 рублей, для детей в возрасте от 3 до 6 лет - 792 тыс. 700 рублей, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 831 тыс. 170 рублей, для детей-студентов - 758 тыс. 530 рублей.

В Минтруда и социальной защиты Беларуси отмечают, поскольку новый БПМ повысился на 5,1%, соответственно с мая на 5,1% возрастают размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Увеличены размеры социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.

По словам специалистов, структура бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2012 года по статьям расходов следующая: продукты питания - 56,4%, плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги - 7,6%, предметы гардероба - 22,1%, товары бытового и хозяйственного назначения - 5%, предметы первой необходимости, санитарии и лекарства - 2,7%, бытовые и транспортные услуги - 5%, взносы и платежи - 1,2%.

Справка УНИАН. Бюджет прожиточного минимума ежеквартально утверждается правительством в ценах последнего месяца каждого квартала. В соответствии с законом «О прожиточном минимуме в Республике Бєларусь». БПМ предназначен для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий. БПМ представляет собой стоимостную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы.

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения применяется для определения суммы удержания средств с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, и базового предельного норматива тарифной ставки первого разряда для коммерческих организаций государственной формы собственности и с долей собственности государства в их имуществе.