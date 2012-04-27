Дефицит платежного баланса в I квартале составил 569 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-марте 2012 года

составил 569 млн долл., по сравнению с профицитом 1,113 млрд долл. за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В том числе положительное сальдо платежного баланса в марте т.г. составило 375 млн долл., по сравнению с дефицитом 55 млн долл. годом ранее.

«Улучшение состояния платежного баланса прежде всего связано с сокращением дефицита

текущего счета - до 313 млн долл. в марте (по сравнению с 1,3 млрд долл. в феврале). Это было обусловлено снижением дефицита торговли товарами (до 893 млн долл. по сравнению с 1,8 млрд долл. в феврале) и получением значительных дивидендов от прямых иностранных инвестиций за границу. Всего дефицит текущего счета в I квартале был достаточно

низким — 1,2 млрд долл. (с учетом сезонности - самое низкое значение со второго полугодия

2010 года)», - говорится в сообщении.

В Нацбанке констатируют, что низкий спрос, в частности в Евросоюзе и на Ближнем Востоке вследствие приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, обусловил уменьшение стоимостных объемов экспорта металлургической продукции на 17,2% по сравнению с мартом прошлого года. При этом, продолжает расти высокими темпами экспорт зерновых и ускорился рост экспорта продукции химической промышленности.

Сокращение объемов импорта произошло вследствие существенного сокращения импорта природного газа (на 30,4%). Всего в I квартале стоимостные объемы импорта природного газа составляли лишь 3,6 млрд долл., что на 23,6% меньше, чем в прошлом году (при росте средней цены на 59% физические объемы закупок сократились более чем вдвое). Высокими темпами растет импорт продукции машиностроения.

В марте чистый приток капитала по финансовому счету составил 688 млн долл., за первый квартал - 640 млн долл.

Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в марте был на уровне 508 млн долл. (в феврале - 840 млн долл.). Чистый приток прямых инвестиций в целом за I квартал 2012 года составил 1,4 млрд долл. (из них - 127 млн долл. в марте), что в 1.6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сальдо по кредитам и облигациям в марте было отрицательным на уровне 132 млн долл. Чистый приток привлечения реальным сектором составил - 389 млн долл., при этом, банковский сектор сокращал внешнюю задолженность (на 476 млн долл.).

Продолжилось сокращение прироста наличной валюты вне банков - до 623 млн долл., по сравнению с 816 млн долл. в феврале. Всего за I квартал 2012 года прирост наличной

валюты вне банков составил 2 млрд долл.

В марте объем резервных активов вырос до 31,1 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.)