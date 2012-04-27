Торги на межбанке закрылись котировками 8,0330-8,0365 грн/долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0340/8,0370, к 12:00 цены снизились до 8,0320/8,0355. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0330/8,0365 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732, к закрытию цены поднялись до 0,2731/0,2735. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3700 (+0,0755).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3167/1,3169, а к 15:00 выросли до 1,3230/1,3232. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5735/10,5790, к 12:00 цены ушли вверх 10,6050/10,6135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,6240/10,6325.