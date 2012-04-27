Минэкономразвития предлагает создать экспортное агентство для продвижения украинских товаров

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует создание экспортного агентства для продвижения украинских товаров на внешние рынки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

При этом он отметил, что форму, в которой будет работать эта структура, должно определить правительство.

«В данном случае правительство должно определиться, как оно видит форму организации этой структуры. Мы сегодня задекларировали необходимость создания подобной институции», - сказал министр.

П.Порошенко подчеркнул, что решение о создании экспортного агентства должно быть принято на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№ 9373).

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