Банки в первом квартале погасили 1,4 млрд грн долгов по стабкредитам НБУ

Украинские банки в январе-марте 2012 года погасили задолженность по стабилизационным кредитам, предоставленным Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом заявил председатель НБУ Сергей Арбузов в ходе внеочередного заседания Совета НБУ 26 апреля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Стабилизационные кредиты постепенно возвращаются. Только за первый квартал текущего года банки вернули задолженности по таким кредитам на сумму 1,4 млрд грн, в том числе досрочно - 0,5 млрд грн», - сказал С.Арбузов.

При этом, по его мнению, сегодня можно говорить, что банковская система Украины работает стабильно.

«В целом мы видим стабильность работы банковской системы Украины и повышения доверия населения к ее работе. А это значит, что монетарная и пруденциальная политика Национального банка Украины адекватны экономическим процессам, которые происходят в государстве», - отметил глава НБУ.