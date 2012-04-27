ОБЗОР депозитных предложений для физлиц: в гривне ставки "замерли", в валюте - будут снижаться

Банки по-прежнему неохотно привлекают у физических лиц средства под депозит сроком на один месяц, а наиболее интересные для вкладчика предложения, зачастую имеют ограничения по времени.

На сегодня максимальная среднерыночная ставка по депозитам для физических лиц составляет 17,10% годовых в гривне, 7,56% годовых в долларах США и 6,37% годовых в евро.

В первой половине апреля с.г. некоторые банки пересмотрели ставки по срочным вкладам:

- в сторону повышения: Платинум Банк (в UAH на 12 и 18 мес.), Альфа-Банк (в UAH), Universal Bank (в UAH на 12 мес.), Кредит-Днепр (в UAH, USD, EUR), Сбербанк России (в UAH).

- в сторону снижения : Credit-Agricole bank (в UAH на 6 и 12 мес.), Кредитпромбанк (в UAH, USD, EUR), Universal Bank (в UAH по краткосрочным вкладам), Сбербанк России (в UAH на 3 мес.), Альфа- Банк (в USD на 6 и 18 мес.), Ощадбанк (в USD);

ОТР-банк с 10 апреля с.г. предложил клиентам оформить депозит «FreshMoney» в евро с повышенной процентной ставкой. Universal Bank и Укрсоцбанк прекратили продажу депозитов "Срочный на 45 дней" и "Весняний", а также обновили свои продуктовые линейки депозитом "Солнечный" сроком на 9 и 4 месяца соответственно.

«На протяжении весны процентные ставки существенно меняться не будут, - считает Виталий Бачинский, заместитель директора по розничному бизнесу Надра Банка. - В конце первого полугодия снижение могут понести ставки во всех валютах в связи со снижением деловой активности». По информации В.Бачинского, на текущий момент максимальная среднерыночная ставка по депозитам для физических лиц составляет 17,10% годовых в гривне, 7,56% годовых в долларах США и 6,37% годовых в евро. Средняя базовая ставка привлечения вкладов сроком на 1 год ТОП-10 увеличилась на 0,4 п.п. (17,90%) в гривне и не изменилась в долларах США (7,87%) и евро (6,58%).

Сегодня банки менее охотно привлекают средства под депозит сроком на один месяц. Так, из 30 крупных банков данный вид вклада можно разместить лишь в половине. Примерно четверть из этих банков предлагают физлицам, вкладывающим средства на депозит сроком на один месяц, – 9,5% – 11% годовых в гривне и 4-5% годовых в долларах США. На три месяца можно разместить сегодня под 15,12% в грн, 5,56% в долларах США (средняя ставка по рынку) и даже под 18,5% годовых в грн и 7,5% в долларах США – правда, такое щедрое предложение предлагают всего два-три банка.

Более инвестиционно привлекательно размещать средства на более длительный период. Так, на 12 месяцев – среднерыночная ставка 16,87%, а максимальная - 21,5% (всего один банк). Примерно 70% из ведущих банков предлагают на этот срок вклада ставку на уровне 17-18% годовых в грн и 7-8% в долларах США.

Зачастую, интересные предложения банков имеют ограничения по времени.

В "Надра Банке" до конца апреля принимают денежный вклад на особых условиях, оформив депозит «Вигідний». Это новый вид вклада со сроком размещения на 12 месяцев с ежемесячной выплатой начисленных процентов. Депозит предполагает максимально высокие процентные ставки на протяжении первых трех месяцев с даты оформления вклада, в частности, годовые ставки в гривне - 20%, в долларах США - 9%, в евро – 8%. По желанию клиента начисленные проценты будут зачисляться на текущий счет ежемесячно или по окончанию срока действия депозита.

В «Укрсоцбанке» до конца мая действует акция «Деньги размещай - технику выбирай!»: для участия в акции клиент должен разместить денежные средства на любом вкладе, в любой валюте на срок от 3-х месяцев. Ежемесячно будет проходить определение владельцев 34-х сертификатов номинала: 15-ти сертификатов по 200 грн.; 10-ти по 400 грн.; 5-ти по 1 000 грн.; 3-х по 2 000 грн. и 1-го сертификата на 3 000 грн.

В Дельта Банке до конца апреля актуален праздничный депозит в национальной валюте с ежемесячной выплатой процентов - «Найкращий з любов’ю». Срок - 90 дней под 18,00% годовых. Минимальная сумма вклада – 1000 грн. Пополнение – не допускается. Депозит «6 років разом» (26.03.2012р.- 30.04.2012р.) ко Дню Рождения банка. Минимальная сумма - 1000 грн./200 долл.США/200 евро, вклад сроком на 370 дней, без возможности пополнения, с ежемесячной выплатой процентов. Ставка: в UAH - 21,50%, в USD - 10,00%, в EUR - 9,00%.

УНИАН