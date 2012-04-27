Налоговики Донецкой обеспечили возмещение ущерба в сфере госзакупок на 30 млн грн

Налоговики Донецкой области с начала текущего года обеспечили возмещение 30 млн грн по фактам хищений в сфере госзакупок.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области.

В сообщении уточнили, что с начала 2012 года силами налоговой милиции ГНС в Донецкой области было выявлено 25 преступлений в сфере госзакупок, сумма установленного ущерба, нанесенного государству, по возбужденным уголовным делам составила более 57 млн грн, при этом сумма возмещенного ущерба составила более 50%, а это порядка 30 млн грн.

Так, пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконные операции с бюджетными средствами, выделенными под строительство полигона твердых бытовых отходов в одном из крупных городов Донецкой области. Общая сумма контракта по выигранному тендеру составила порядка 77 млн грн. При помощи финансовых операций с использованием фиктивных предприятий стоимость работ и материалов значительно завышалась, что в результате привело к расхищению бюджетных средств на 13 млн грн.

По этим фактам возбуждено уголовное дело, с целью возмещения причиненного государству ущерба на имущество подозреваемых и предприятия, задействованного в преступной схеме, наложен арест, предотвращено дальнейшее разворовывание бюджетных средств.