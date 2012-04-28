НБУ прогнозирует улучшение платежного баланса на протяжении года — Арбузов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует улучшение платежного баланса на протяжении года.

Об этом заявил председатель Нацбанка Сергей Арбузов, сообщается на сайте регулятора.

«В страну заходит валюты больше, чем выходит, поэтому, ситуация стабильная. Мы прогнозируем, что ситуация с платежным балансом в течение года будет улучшаться», - сказал С.Арбузов, при этом он не уточнил прогнозные параметры.

Улучшение платежного баланса, по словам председателя НБУ, способствует росту объемов международных валютных резервов.

«В то время, когда все специалисты прогнозировали, что международные резервы будут сокращаться, они у нас растут и составляют сегодня 31 млрд долл.», - констатировал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины в январе-марте 2012 года составил 569 млн долл., по сравнению с профицитом 1,113 млрд долл. за соответствующий период 2011 года.

Объем международных резервов на конец марта т.г., по оперативным данным, составил 31,128 млрд долл. (в эквиваленте).

Согласно обнародованной на сайте регулятора информации «Заранее установленное краткосрочное чистое расходование активов в иностранной валюте» по состоянию на конец марта 2012 года, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев НБУ планирует на уровне 8,465 млрд долл.