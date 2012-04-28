Арбузов по итогам 2011 года задекларировал 2,046 млн грн дохода

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов по итогам прошлого года задекларировал 2,046 млн грн.

Согласно его декларации о доходах за 2011 год, размещенной в газете «Урядовый куръер» №78 от 28 апреля 2012 года, в структуре дохода С.Арбузова заработная плата — 1,707 млн грн, материальная помощь — 103 тыс. грн, дивиденды и проценты — 67 тыс. грн, доход от преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практике в спорте — 952 грн, подарки, призы, выигрыши- 470 грн, страховые выплаты — 39 тыс. грн, другие виды доходов — 130 тыс. грн.

Общая сумма дохода семьи С.Арбузова (жена, двое сыновей) составила 9,179 млн грн, в том числе: заработная плата — 147 тыс. грн, дивиденды и проценты — 3,561 млн грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества — 5,471 млн грн, другие виды доходов — 353 грн.

На счетах С.Арбузова в банка и других финучреждениях находится 2,392 млн грн, в том числе вложенных в 2011 году — 2,132 млн грн; на счетах членов его семьи — 110,893 млн грн.

В собственности, аренде, или на других условиях использования у С.Арбузова земельный участок площадью 619 кв. м и жилой дом площадью 179,7 кв. м, у членов его семьи — земельный участок площадью 2,722 тыс. кв. м, жилой дом площадью 172,5 кв. м и квартира площадью 76,4 кв. м.

В графе «Ведомости о транспортных средствах» значится, что в собственности, аренде или на других условиях использования у председателя Нацбанка находятся легковые автомобили BMW Z8 2003 года выпуска, Mercedes-benz S600 2003 года выпуска, у членов его семьи находятся легковые автомобили INFINITI EX 35 2008 года выпуска и LAND ROVER-RANGE ROVER 2011 года выпуска.

В графе «Ведомости о финансовых обязательствах» отмечается добровольное страхование на сумму 48 тыс. грн и добровольное страхование членов семьи — на 16 тыс. грн.