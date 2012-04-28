Миссия МВФ посетит Украину 21-28 мая

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 21-28 мая.

Об этом говорится в заявлении главы представительства Международного валютного фонда в Украине Макса Альера, которое обнародовала пресс-служба Фонда в Украине.

"Миссия МВФ под руководством господина Криса Джарвиса посетит Украину 21-28 мая для завершения дискуссий по пересмотру программы...", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе украинская делегация, которую возглавил председатель Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов, и в состав которой входил министр финансов Украины Юрий Колобов, провела в Вашингтоне переговоры с руководством МВФ.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 млрд долл. до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.