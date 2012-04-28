Присяжнюк задекларировал по итогам 2001 года 7,97 млн грн дохода

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк задекларировал за прошлый год 7,96 млн грн дохода.

Текст его налоговой декларации обнародован в газете «Урядовый куръер» №78 от 28 апреля 2012 года.

В частности, заработная плата Н.Присяжнюка за 2011 год составила 223 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 7,704 млн грн, дивиденды и проценты — 33 тыс. грн.

Доход семьи Н.Присяжнюка (жена, две дочери и сын) в 2011 году составил 586 тыс. грн, в частности: доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности — 574 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 12 тыс. грн.

У Н.Присяжнюка по итогам прошлого года на счетах банков и других финучреждений находится 546 тыс. грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 6,931 млн грн.

В собственности, аренде, или на другом праве использования у Н.Присяжнюка находятся земельные участки площадью 27,03 тыс. кв. м, квартиры площадью 325,1 кв. м, 74,58 кв. м и 197,1 кв. м, дачный дом площадью 516,2 кв. м; у членов его семьи находятся квартиры площадью 72,8 кв. м и 72,8 кв. м, другое недвижимое имущество — площадью 13,8 кв. м, 13,8 кв. м и 197,3 кв. м.

В собственности, аренде, или на другом праве использования у Н.Присяжнюка следующие легковые автомобили: Mercedes-Benz S550 4MATIC (5461 куб. см) 2010 года выпуска и Maserati Quattroporte (4200 куб. см) 2008 года выпуска; у членов его семьи: Mercedes-Benz R350 (3498 куб. см) 2008 года выпуска.

В графе «Ведомости о финансовых обязательствах» Н.Присяжнюка значится расходы на содержание имущества в сумме 175 тыс. грн, у его семьи — 50 тыс. грн.