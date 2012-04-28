Доход Табачника за 2011 год составил 768 тыс грн

По итогам 2011 года министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник задекларировал совокупный доход в сумме 768 тыс. 271 грн.

Согласно декларации о доходах главы МОН, которая есть в распоряжении «Комментариев», из этой суммы зарплата, прочие выплаты и вознаграждения составляют 253,116 тыс. грн. Доход Д.Табачника от преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, спортивной инструкторской и судейской практики составил 55,212 тыс. грн.

Авторское вознаграждение и доходы от реализации прав интеллектуальной собственности составило 36,520 тыс. грн.

Кроме того, в 2011 году министр получил доход в виде дивидендов (процентов) в сумме 423,423 тыс. грн.

Общая сумма совокупного дохода супруги главы Минобразования Татьяны Назаровой в минувшем году составила 494,003 тыс. грн, в т.ч. дивиденды (проценты) 241,350 тыс. грн, зарплата – 187,116 тыс. грн, доход от преподавательской деятельности – 55,212 тыс. грн, страховые выплаты и компенсации – 10,325 тыс. грн.

В собственности министра (аренде и т.п.) есть земельный участок в Киевской области общей площадью 6960 кв. м, жилой дом площадью 559 кв. м, гараж, 58 кв. м. Кроме того – квартира в Киеве площадью 298 кв. м.

Также в собственности семьи Д.Табачника есть квартира в Киеве площадью 38 кв.м.

Семейство главы Минобразования также является владельцами легкового автомобиля Toyota «Camry» (объем двигателя 2,3 л) 2007 года выпуска.

На счетах в банках и других финучреждениях у Д.Табачника находится 5 млн. 903 тыс. 390 грн, у его супруги - 2,32 млн. грн.