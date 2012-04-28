ПУМБ выпустит облигации на сумму 1 млрд грн

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) выпустит облигации на 1 млрд грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 28 апреля 2012 года.

«Общая номинальная стоимость выпуска составляет 1 млрд грн. Вид облигаций − именные процентные необеспеченные. Количество облигаций серии Е составляет 500 тыс. штук. Количество облигаций серии F − 500 тыс. штук. Номинальная стоимость облигации − 1 000,00 гривен. Форма существования − бездокументарная», - говорится в сообщении.

Бумаги будут размещаться на Фондовой бирже ПФТС. Общая сумма облигаций планируемого выпуска составляет 30,35% уставного капитала ПУМБ.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций в объеме 1 млрд грн, будут направлены в полном объеме на кредитование физических и юридических лиц.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 31,64 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – выросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, обязательства – уменьшились на 10,6%, до 27,56 млрд грн, уставный капитал - 3,295 млрд грн., собственный капитал – 4,08 млрд грн.

ПУМБ в январе-марте 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 38,8 млн грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.