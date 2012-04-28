Доход председателя ПФУ Зайчука в 2011 году составил 368 тыс. грн

Председатель Пенсионного фонда Украины (ФПУ) Борис Зайчук по итогам 2011 года получил доход в сумме 368 тыс. грн.

Текст его декларации опубликован в газете «Урядовый куръер» №78 от 28 апреля 2012 года.

Доход семьи Б.Зайчука (жена) по итогам прошлого года составил 44 тыс. грн.

На счетах в банках у Б.Зайчука находится 53 тыс. грн.

В собственности председателя ФПУ находится часть квартиры площадью 28,6 кв. м. Жена Б.Зайчука владеет земельным участком площадью 3,56 тыс. кв. м, жилой дом площадью 420,7 кв. м, дачный дом площадью 188 кв. м.

Доход первого заместителя председателя правления ФПУ Василия Кравчука в 2011 году составил 382 тыс. грн, доход заместителя председателя ФПУ Валентины Никитенко — 308 тыс. грн.