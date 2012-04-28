Средняя заработная плата в марте повысилась на 4,4% - до 2,923 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в марте 2012 года составила 2,923 тыс. грн, что на 4,4% больше по сравнению с февралем. По сравнению с мартом 2011 года уровень средней заработной платы повысился на 15,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в марте т.г. наблюдался в Киеве – 4,577 тыс. грн (рост по сравнению с февралем 2012 года — на 6,3%, по сравнению с мартом 2011 года — на 17,5%), а также в Донецкой – 3,381 тыс. грн (по сравнению с февралем рост на 3,9%, по сравнению с мартом 2011 года — на 14%), Днепропетровской — 3,042 тыс. грн (+2,6%; +9,9% соответственно) и Киевской – 2,996 тыс. грн (+1,9%; +10,5% соответственно) областях.

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 2,079 тыс. грн (+4,2%; +19,8%), а также в Херсонской – 2,154 тыс. грн (+4,8%; +16,6%) и Черновицкой – 2,19 тыс. грн (+5,3%; +20,1%).

В целом рост уровня средней заработной платы в марте против февраля 2012 года наблюдался в 21 области, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым. Соответственно, снижение наблюдалось в трех областях.

В частности, в марте т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,486 тыс. грн (+7,9%; +16,4%), в Винницкой области – 2,309 тыс. грн (+6,1%; +19,5%), Волынской — 2,212 тыс. грн (+6,6%; +19,2%), Житомирской – 2,235 тыс. грн (+5,6%; +15,2%), Закарпатской – 2,247 тыс. грн (+5,4%; +15,3%), Запорожской – 2,804 тыс. грн (+0,6%; +10%), Ивано-Франковской – 2,421 тыс. грн (+3,7%; +16,1%), Кировоградской – 2,3 тыс. грн (+4,8%; +16,7%), Луганской – 2,971 тыс. грн (+5,1%; +13,4%), Львовской — 2,478 тыс. грн (+5,4%; +14,8%), Николаевской – 2,675 тыс. грн (-3,3%; +10,3%), Одесской – 2,644 тыс. грн (+7,2%; +18,4%), Полтавской – 2,681 тыс. грн (+3%; +15,5%), Ривненской – 2,443 тыс. грн (-4,3%; +10,8%), Сумской – 2,392 тыс. грн (+5,4%; +17,3%), Харьковской – 2,683 тыс. грн (+5,8%; +16,7%), Хмельницкой – 2,27 тыс. грн (-0,3%; +14,1%), Черкасской – 2,38 тыс. грн (+4,5%; +18,3%), Черниговской области — 2,274 тыс. грн (+10,8%; +18,6%), в Севастополе — 2,759 тыс. грн (+4,2%; +19%).