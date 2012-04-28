Глава АМКУ Цушко задекларировал за 2011 год 175 тыс. грн дохода

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Василий Цушко задекларировал за 2011 год 175 тыс. грн дохода.

Текст его декларации обнародован в газете «Урядовый курьер» №78 от 28 апреля 2012 года.

В частности, заработная плата В.Цушко по итогам 2011 года составила 174 тыс. грн, доход от передачи в аренду имущества — 1 тыс. грн.

Доход членов семьи декларанта (жена) составил 461 грн — доход от передачи в аренду имущества.

В собственности В.Цушко находятся земельные участки площадью 26,3 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м, квартира площадью 58 кв. м, гараж площадью 12 кв. м.

Жена В.Цушко имеет земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м, жилой дом площадью 160 кв. м, квартиру площадью 57 кв. м, гараж площадью 40 кв. м.

Финансовые обязательства декларанта на содержание недвижимого имущества составляют 20 тыс. грн.

Доход первого заместителя главы АМКУ Рафаэля Кузьмина по итогам прошлого года составил 150 тыс. грн, доход заместителя председателя АМКУ Ларисы Колиснык — 140 тыс. грн.