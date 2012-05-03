С 1 мая в Украине повышены пенсии для ряда категорий граждан. Всего повышение пенсионных выплат коснется 12,9 млн человек.

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович в начале марта поручил Кабинету министров повысить пенсии украинцам в среднем на 100 грн.

По его словам, общая сумма средств, которая будет направлена на повышение пенсий до конца года, составит порядка 14 млрд грн.

По словам премьер-министра Николая Азарова, согласно решению правительства, с 1 мая пенсионерам, которые получают трудовые пенсии и имеют трудовой стаж 20 и 25 лет (женщины и мужчины соответственно), пенсия будет повышена не менее чем на 100 грн. Для тех, кто не имеет такого стажа, повышение составит не менее 50 грн, для пенсионеров, которые получают соцпенсии, – не менее 30 грн.

Также с 1 мая с 28 до 42% прожиточного минимума для неработоспособных увеличится размер выплат членам семей погибших и инвалидов войны. Повышение составит 112,1 грн (с 238,1 до 357,2 грн). Эта норма коснется 172,4 тыс человек.

Кроме того, с 1 мая с 10 до 15% прожиточного минимума для нетрудоспособного населения будут повышены доплаты участникам войны, не награжденным медалями. Для награжденных медалями доплата будет увеличена с 15 до 20%. Таким образом на 42,5 грн будут увеличены пенсии 1 млн 307,2 тыс ветеранам. Для награжденных повышение увеличится с 127,6 до 170,1 грн, для других участников войны - с 85,1 до 127,6 грн.

С 1 июля начнутся поэтапные повышения пенсионных выплат военнослужащим командирского и рядового состава. С 1 июля повышение составит 10%, с 1 сентября – также 10%, и с 1 января 2013 года – 10,5%.