Негативные статданные из ЕС обвалили курс евро

На торгах в среду, 2 мая, курс евро снизился по отношению к доллару на фоне слабых статданных из еврозоны.

К концу торговой сессии евро подешевел к доллару до 1,3158 доллара за евро с 1,3237 доллара за евро во вторник. К японской валюте доллар поднялся до 80,13 иены за доллар против 80,09 иены за доллар к концу предыдущих торгов. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился до 79,15 пункта с 78,82 пункта к закрытию торгов вторника.

Согласно данным аналитической компании Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства для 17 стран еврозоны (PMI), по окончательной оценке, снизился в апреле 2012 года на 1,8 пункта с показателя марта и составил 45,9 пункта. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 46 пунктов с 47,7 пункта в марте, передает Bloomberg.