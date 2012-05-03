Беларусь в марте оставалась лидером среди стран СНГ и Европы по росту цен

Минск. В марте 2012 года Беларусь заняла первое место среди ряда стран СНГ и Европы по росту потребительских цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сравнительные данные опубликованы Национальным статистическим комитетом Беларуси.

До этого более полугода Беларусь оставалась лидером по темпам инфляции. Лишь в январе 2012 года ее опередила Венгрия, в феврале Беларусь также была на первом месте.

«В марте инфляция в Беларуси к февралю 2012 года составила 1,5%, в то время как в Литве и Эстонии – 1%, Венгрии – 0,8%, Испании – 0,7%, Латвии – 0,6%, Италии, Польше, России – 0,5%, Финляндии и Турции – 0,4%, Словакии, Украине, Болгарии, Германии, Казахстане – 0,3%, Чехии – 0,2%. В Норвегии цены снизились на 0,1%», - сообщает Белстат.

Вместе с тем, по росту индекса цен на продукты питания и безалкогольные напитки в марте по отношению к февралю Беларусь заняла шестое место в списке с показателем 0,9%. Такой же показатель и у Венгрии. Их опередили: Чехия – 1,9%, Словакия – 1,8%, Польша – 1,2%, Литва – 1,1%. За Беларусью и Венгрией следуют: Россия – 0,8%, Болгария и Латвия – 0,7%, Казахстан и Финляндия – 0,5%, Германия – 0,3%, Норвегия и Украина – 0,2%, Испания и Италия – 0,1%. В Турции цены снизились на 0,3%, Ирландии – на 0,1%.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2011 году была зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет. За год потребительские цены в Беларуси увеличились на 108,7%, в том числе за декабрь – на 2,3%.

Прогнозом социально-экономического развития Беларуси в 2011 году планировалась инфляция на уровне 7,5-8,5%. В 2012 году планируется удержать инфляцию в пределах 19-22%.