Рост ВВП в І квартале замедлился до 1,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,8% (рост ВВП в I квартале 2011 года - 5,4%).

Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.