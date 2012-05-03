Рост ВВП в І квартале замедлился до 1,8%
11:07, 03 мая 2012Финансы
0
по сравнению с ростом в 5,4% годом ранее
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 1,8% (рост ВВП в I квартале 2011 года - 5,4%).
Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.
За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).
Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter