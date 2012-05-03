Кабмин определил общий объем госгарантий по заимствованиям под Евро-2012 на 2,4 млрд грн

Кабинет министров Украины установил, что государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов (Укревроинфрапроект), в 2012 году будут предоставляться в пределах 2,4 млрд грн.

Соответствующее постановление № 347 принято правительством 25 апреля 2012 года.

Согласно постановлению, подписывать документы о предоставлении таких госгарантий будет министр финансов.

Укревроинфрапроект будет ежемесячно согласовывать с Минфином план финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу за счет таких средств.

Напомним, Кабинет министров Украины определил Министерство инфраструктуры главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Cогласно госпрограмме подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, на подготовку к чемпионату предусмотрено 26 млрд грн.