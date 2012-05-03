Порошенко обсудил с еврокомиссаром по вопросам торговли подготовку Украины к DCFTA

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре 2 мая обсудил с еврокомиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом вопросы подготовки Украины к заключению соглашения по всеохватывающей и углубленной зоне свободной торговли (DCFTA).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минэкономразвития, П.Порошенко и К.де Гухт обсудили перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и отметили необходимость ускорения адаптации украинского законодательства и стандартов к нормам Европейского Союза.

П.Порошенко и К.де Гухт планируют до 15 мая провести встречу в Брюсселе для согласования и координации действий по DCFTA.