Кабмин планирует рост доходов госбюджета в 2013 и 2014 гг. на уровне 6% и 4%

Правительство Украины планирует рост доходов государственного бюджета в 2013 г. на уровне 6%, до 388,8 млрд грн, и в 2014 году - 4%, до 404,7 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом, соответственно.

Это предусмотрено в Прогнозе государственного бюджета Украины на 2013 и 2014 гг., утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №318 от 5 апреля 2012 года.

При этом прогнозируется, что расходы в указанные годы будут увеличиваться: в 2013 году - на 2%, до 399,7 млрд грн; в 2014 году — на 5%, до 420,6 млрд грн, соответственно.

Правительство планирует сокращение дефицита госбюджета с 25,230 млрд грн в 2012 году до 13,9 млрд грн — в 2013 году и до 20 млрд грн в 2014 году.

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Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч., доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности, расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, из курса 8 грн за один доллар.