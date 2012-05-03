Деноминация белорусского рубля может произойти в 2013 году

Минск. Национальный банк Беларуси в 2013 году может начать подготовку к деноминации белорусского рубля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня в Палате представителей сообщила председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова.

Она отметила, что Национальный банк пока этот вопрос не прорабатывает.

«Мы считаем, что в 2012 году говорить об этом преждевременно. Главная задача в текущем году - справиться с инфляцией, приостановить ее рост хотя бы до того уровня, который определен Основными направлениями развития экономики в этом году и денежно-кредитной политики. Ну и острой потребности проводить деноминацию в 2012 году нет. Однако учитывая, что идет рост доходов населения, увеличивается сумма денег, идет рост белорусской экономики и производство будет увеличиваться, мы считаем, что где-то в 2013 году мы уже можем начать говорить, начинать продумывать и в течение, возможно, 2013 года готовиться к деноминации», - сказала Н. Ермакова.

По ее мнению, какого-либо экономического эффекта от деноминации ожидать не следует.

«Это лишь упростит обращение с деньгами», - добавила она.

Напомним, что 12 марта 2012 года Национальный банк Беларуси выпустил в обращение банкноту номиналом 200 тыс. белорусских рублей образца 2000 года.

Справка УНИАН. 1 января 2000 года в Беларуси были введены в обращение банкноты Нацбанка достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, в 2001 году – 10 000 рублей, в 2002 году – 20 000 и 50 000 рублей, а в 2005 году – 100 000 рублей.

До 12 марта 2012 года купюра в 100 тысяч рублей была самой крупной из находящихся в обращении белорусских купюр и эквивалентна 12 долларам США по текущему курсу, в то время как до трехкратной девальвации, которая произошла в течение 2011 года, была эквивалентна 33 долларам США.

Купюра номиналом 200 тысяч белорусских рублей на сегодняшний день самая крупная и эквивалентна примерно 25 долларам.