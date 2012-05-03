Янукович поручил Азарову развивать реальный сектор экономики

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову принять меры по активизации развития реального сектора экономики, реформ в сферах дерегулирования, развития предпринимательства и предоставления административных услуг.

Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.

Президент поручил обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины ряда законопроектов.

В частности, это законопроект об ограничении вмешательства субъектов властных полномочий в деятельность субъектов хозяйствования. Глава государства требует, чтобы настоящий документ предусматривал внедрение механизма прекращения деятельности субъектов хозяйствования, остановки производства (изготовления), реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг, применения к субъектам хозяйствования других мер реагирования, которые ограничивают ведение предпринимательской деятельности, исключительно по решению суда; определение круга субъектов хозяйствования, в отношении которых будет применяться такой механизм; установления запрета на принятие мер государственного надзора (контроля) одного предмета проверки разными органами государственного надзора (контроля); возможность начала работы вновь образованных предприятий на основании предоставления декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности без получения соответствующего разрешения и пр.

Также В.Янукович требует от Н.Азарова обеспечить внесение в парламент законопроектов об урегулировании проблемных вопросов в налогообложении доходов сельскохозяйственных кооперативов и их членов; о земельных торгах, предусмотрев, в частности, правовые принципы проведения аукциона по продаже земельных участков государственной, коммунальной собственности несельскохозяйственного назначения или прав на них; об упрощении процедуры отведения земельных участков для строительства, предусмотрев, в частности, сокращение сроков подготовки, рассмотрения и согласования документации по землеустройству для градостроительных потребностей.

Эти законопроекты должны попасть в парламент до 2 июля 2012 года.

При этом до 16 июля правительство должно внести в Верховную Раду законопроекты о запрете проведения налоговых проверок налогоплательщиков, в отношении которых была проведена плановая документальная проверка за периоды, кроме случаев, когда должностные лица органа государственной налоговой службы, проводившие плановую документальную проверку этого налогоплательщика, привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной, уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, за правонарушения в сфере служебной деятельности, связанные с этим налогоплательщиком, и об усилении ответственности должностных лиц органов государственной налоговой службы за принятие неправомерных решений о доначислении налогов и сборов и о применении штрафных санкций к субъектам хозяйствования, а также ответственности непосредственных руководителей этих должностных лиц, предусмотрев, в частности, увольнение таких лиц за систематическое принятие неправомерных решений.

Кроме того, Н.Азарову поручено разработать с участием Национального банка Украины и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно того, чтобы сделать невозможным уклонение субъектов хозяйствования от выполнения обязательств по кредитным соглашениям путем признания кредитных соглашений в судебном порядке недействительными.

Также председатель правительства должен обеспечить разработку с участием работодателей и утверждение плана мероприятий по созданию современных отраслевых стандартов высшего образования, государственных стандартов профессионально-технического образования и обновления типичных учебных планов высших и профессионально-технических учебных заведений; введение временного (сроком до трех лет) включения в конкурсные условия государственных закупок условия о наличии у участников таких закупок собственных производственных мощностей или сервиса на территории Украины.

С участием Нацбанка Н.Азаров должен принять меры по внедрению в установленном порядке механизма государственной поддержки экспортной деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности, в частности, путем страхования экспортных кредитов, гарантирования обязательств украинских экспортеров по внешнеэкономическим договорам об экспорте товаров (работ, услуг), гарантирования предложений украинских экспортеров, которые подаются для участия в международных тендерах. Срок выполнения этих мероприятий Президент установил 1 июня.

Кроме того, В.Янукович поручил Н.Азарову до 15 августа принять меры по разработке и реализации пилотного проекта по внедрению современных отраслевых стандартов высшего образования, государственных стандартов профессионально-технического образования и обновленных типичных учебных планов высших и профессионально-технических учебных заведений по меньшей мере по 15 специальностям.

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