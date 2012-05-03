Президент хочет на 70% сократить количество документов разрешительного характера

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить сокращение количества документов разрешительного характера не менее чем на 70%.

Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.

С этой целью глава правительства до 21 мая должен доложить В.Януковичу о шагах по разработке и представлению для внесения Президентом на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в Закон «О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности» и другие законодательные акты.

Кроме того, Н.Азаров должен обеспечить завершение внедрения системы электронной государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.

На главу правительства также возложена обязанность утверждения исчерпывающего перечня бланков документов строгого учета, которые реализуются потребителям при предоставлении административных услуг, и представления в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления требования по изготовлению бланков документов строгого учета, которые реализуются потребителям при предоставлении административных услуг, исключительно на государственных предприятиях, находящихся в управлении Министерства финансов, на Банкнотно-монетном дворе Нацбанка Украины.

Также премьер должен обеспечить рассмотрение Кабмином вопроса о состоянии выполнения мероприятий Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного указом Президента Украины от 12 марта 2012 года, и по результатам рассмотрения внести предложения относительно усиления кадрового обеспечения деятельности центральных органов исполнительной власти и принять меры для повышения уровня исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти.