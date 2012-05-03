Минфин продал ОВГЗ на 100,61 млн грн, что в 7 раз меньше, чем на предыдущем аукционе

Министерство финансов Украины сегодня от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 100,61 млн грн, что в 7 раз меньше, чем по результатам предыдущего аукциона, который состоялся 26 апреля т.г. (699,7 млн грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

От продажи ОВГЗ было привлечено: сроком обращения 5 лет — 50,439 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14% годовых; сроком обращения 7 лет — 50,168 млн грн под 14%.

Аналитик компании «Инвестиционный Капитал Украина» Тарас Котович считает, что конец месяца и осуществлённые на прошлой неделе налоговые платежи существенно снизили ликвидность в банковской системе, что могло послужить причиной отсутствия рыночного спроса даже на короткие бумаги.

«Низкий уровень процентных ставок по данным ОВГЗ, который несущественно отличается от ставок по 12-месячным облигациям, не может не наводить на мысль о том, что размещение этих облигаций содержит в себе определённые договорённости Минфина и НБУ с их покупателем или покупателями. А покупателем, скорее всего, выступает один из государственных либо рекапитализированных государством банков», - считает Т.Котович.

Он отмечает, что по итогам аукциона Минфин собрал всего 15,39% выплат по обслуживанию и погашению долга, запланированных на эту неделю в сумме 653,65 млн грн. На следующей неделе Минфин должен будет выплатить всего 121,72 млн грн обслуживания долга, а аукцион будет только один раз во вторник, на котором рынку будут предложены две облигации в национальной валюте и две в долларах США.

«Однако, несмотря на небольшую сумму выплат, активность должна возрасти, сконцентрировавшись на 12-месячной номинированной в гривне облигации и 1,7-летней облигации, номинированной в иностранной валюте», - резюмировал аналитик.

Справка УНИАН. За январь-март т.г. по результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило 10,6 млрд грн, 534,4 млн долл. и 205,2 млн евро.