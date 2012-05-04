Bloomberg: самые надежные банки в мире - Сингапура и Канады

Банки Сингапура являются самыми надежными в мире, за ними следуют канадские банки, сообщает Bloomberg.

Первое место в рейтинге 10 самых надежных банков второй год подряд занимает сингапурский Oversea-Chinese Banking Corp, второе – китайский BOC Hong Kong Holdings Ltd, третье – канадский Canadian Imperial Bank of Commerce.

Всего в десятку входят четыре канадских и три сингапурских банка. Рейтинг был составлен с учетом только тех банков, которые имеют активы на сумму 100 млрд. долл.