Замглавы Нацинформнауки Ивченко в 2011 г. получил 9,8 млн грн дохода

Заместитель главы Национального агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Виктор Ивченко в 2011 году получил совокупный доход в размере 9 млн 895,792 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации чиновника, опубликованной в газете «Урядовый курьер» (№79 от 4 мая т.г.).

В частности, заработная плата, другие выплаты и вознаграждения В.Ивченко в прошлом году составили 108,2 тыс. грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества — 9 млн 546,992 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав — 240,637 тыс. грн.

В собственности, аренде или другом праве пользования В.Ивченко находится земельный участок площадью 3290 кв.м, квартиры площадью 126,3 кв. м и 310,4 кв.м, садовый дом площадью 391,3 кв.м. Также замглавы агентства владеет автомобилями Audi S8 2007 года выпуска и Audi RS6 2009 года выпуска.

При этом размер взносов в уставные капиталы обществ, предприятий, организаций В.Ивченко составляет 4,1 млн грн.

На содержание имущества в прошлом году он потратил 74,455 тыс. грн.

Семья чиновника в прошлом году получила совокупный доход в размере 51,298 тыс. грн.

В собственности, аренде или другом праве пользования членов семьи находятся квартиры площадью 56,2 кв.м и 60,3 кв.м. На содержание имущества семьи декларанта в прошлом году потрачено 10,513 тыс. грн.