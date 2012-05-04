Губернатор Тернопольской области в 2011 году получил 133,6 тыс. грн дохода

Доход председателя Тернопольской облгосадминистрации Валентина Хоптяна в 2011 году составил 133,673 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованной декларации В.Хоптяна.

В документе отмечено, что в прошлом году председатель ТОГА получил 121,144 тыс. грн зарплаты и 12,529 тыс. грн материальной помощи.

Согласно декларации, В.Хоптян имеет земельный участок площадью 5,33 га и дом площадью 170,1 кв. м.

Жена В.Хоптяна, которая возглавляет Гусятинский районный совет, в 2011 году получила 132,989 тыс. грн дохода, из них 108,449 тыс. грн – зарплата, 19,539 тыс. грн – материальная помощь.

Она также владеет земельным участком площадью 4,79 га, двумя квартирами площадью 107 кв. м и 26 кв. м, нежилым помещением площадью 153,6 кв. м.

Также в собственности жены губернатора есть автомобиль Suzuki Grand Vitara XL-7 объемом двигателя 2700 см куб.