Компенсационная выплата наследникам вкладчиков Сбербанка СССР составит до 500 грн

Кабинет министров Украины предусмотрел компенсационные выплаты наследникам вкладчиков Сбербанка СССР до 500 грн.

Это предусмотрено в Постановлении правительства от 23 апреля 2012 года №346, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 4 мая т.г.

В документе предусмотрено 552 млн грн для выплаты компенсации «наследникам вкладчиков, которые умерли в 2005-2011 годах и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных вкладов на протяжении 2005-2009 гг., а также умерших в 2012 году, или другим лицам, определенным статьей 8 Закона Украины «О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины», в рамках остатка проиндексированного вклада, но не более чем 500 гривен».

Вкладчикам, информация о которых была внесена в Реестр по состоянию на 1 января 2012 года, предусмотрены выплаты до 1000 грн на одного вкладчика, а общая сумма выделяемых из бюджета на эти цели средств составляет 5,6 млрд грн.

Выплаты будут проводиться с 1 июня 2012 года тем вкладчикам, которые вложили свои деньги в Сбербанк СССР до 2 января 1992 года. Общая сумма выделяемых на указанные цели бюджетных средств составляет 6,152 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн.

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